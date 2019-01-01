إيمري: أريد التعاقد مع 4 لاعبين ولكن بشرط
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أكد أوناي إيمري مدرب آرسنال رغبته في القيام بالكثير من التعاقدات للنادي، ولكنه سيظل صبوراً لتحقيق ذلك.
وقال إيمري لسكاي سبورتس:"أنا أنتظر بصبر لأننا نريد اختيار أفضل الحلول، بعض اللاعبين سعرهم مرتفع للغاية، ولذلك ننتظر الإمكانية".
وأضاف:"لا نريد الآن شراء لاعبي الصف الثاني، نحن ننتظر. لدينا لاعبين جيدين للغاية، ولدينا لاعبين شباب جيدين أيضاً، ونحن ندرك أننا بحاجة للوقت من أجل تحسين القائمة".
وأوضح:"أريد التعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة إذا كان بإمكاننا التأكد من أنهم سيحسنون فريقنا".
يذكر أن آرسنال تعاقد فقط مع الجناح جابرييل مارتينيلي -18 عاماً- قادماً من إيتوانو البرازيلي.