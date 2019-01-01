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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري: هازارد من الأفضل في العالم ومواجهة تشيلسي مفصلية

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Getty Images
ديربي لندني مرتقب مساء السبت

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، على أهمية مباراة تشيلسي المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ومدى تأثيرها على الوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل.

ويتقابل الفريقان مساء السبت ويفصل بين تشيلسي الرابع وأرسنال صاحب المرتبة الخامسة ست نقاط في صراع المربع الذهبي.

وقال إيمري للمراسلين: "أعتقد نعم، المباراة لو خسرناها ستطيح بآمال الفريق في دوري الأبطال".

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وأضاف: "مع لاعب مثل هازارد، من أفضل خمسة لاعبين بالعالم، الجميع سيفكر في الحصول عليه، يصنع الفارق في كل المباريات".

وختم: "أفضل طريقة لعب لنا عندما لا نسيطر على المباراة هي ثلاثي دفاعي، ولكن الآن نحتاج الأظهرة ولاعبين أكثر في خط الوسط".

وغاب أرسنال عن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الحالي والماضي، ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي العام المنصرم.

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