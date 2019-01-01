إيمري يفسر غياب بيبي عن مواجهة فرانكفورت

خسارة جديدة لأرسنال

وضح مدرب أرسنال أوناي إيمري أسباب غياب مهاجمه نيكولاس بيبي عن مواجهة الفريق أمام إينتراخت فرانكفورت الخميس بالدوري الأوروبي.

أرسنال تقدم بهدف لبيير إيمريك أوباميانج، ولكن تلقى هدفين من ضيفه الألماني كلفاه هزيمة جديدة، وتأجيل عبوره للدور المقبل أوروبياً.

إيمري: لم نكن في حالتنا اليوم ولكننا مازلنا في الصدارة

وقال إيمري للمراسلين بعد المباراة رداً على عدم إشراك بيبي: "عانينا من عدة إصابات، احتجنا لإجراء تغييرات بسبب ما حدث في المباراة".

وأتبع: "إصابة ديفيد لويز ثم موصطافي غيرت الحسابات، إصابتان تعنيان أنك لا يمكن أن تجري التغييرات التي تريدها، الجمهور غاضب ومتضايق، ولكن ساند اللاعبين ودجاكا".

وختم: "دجاكا لعب جيداً ولم يكن يريد الخروج، الفريق كان به أشياء إيجابية حتى بعد الخسارة في ملعبنا".

وأُصيب لويز بالدقيقة 31 وخرج وشارك ماتيو جيندوزي، وكذلك موصطافي وحل محله لوكاس توريرا.

ولم يشترك بيبي أساسياً في لقاء أرسنال الأخير أمام ساوثامبتون لحساب البريميرليج، والذي انتهى على وقع التعادل 2-2.

ويلعب أرسنال مساء الأحد المقبل أمام نورويتش على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.