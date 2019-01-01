إيمري: أرسنال لا يريد ضم لاعبي الصف الثاني

أرسنال فاز ودياً على فيورنتينا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أوناي إيمري، مدرب أرسنال، عزم فريقه على التعاقد مع أهدافه في سوق الانتقالات لأن الفريق لا يريد شراء لاعبين من الصف الثاني، على حد تعبيره.

ويحاول أرسنال التعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد وويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، ولكن المطالب المادية تعرقل الصفقتين حتى الآن.

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وقال إيمري في أعقاب الانتصار الودي على فيورنتينا: "هناك لاعبون باهظي الثمن ولكن نحن نستكشف إمكانية التعاقد معهم لأننا لا نريد لاعبي الصف الثاني".

وأكمل: "ننتظر، نملك لاعبين شباب ممتازين، ولكن ندرك أن هناك إمكانية لتحسين الفريق، نريد ضم 3-4 لاعبين متأكدين أن وصولهم سيحسن الفريق".

وأردف الإسباني: "هناك عدة أسماء والنادي يعمل عليهم، التركيز على لقاء نيوكاس الافتتاحي، بعض اللاعبين غائبين بسبب المنتخبات ولذا نجهز الجميع".

واستطرد: "نريد إكمال المشوار في نفس الطريق، أنا سعيد بما أملك من لاعبين، نيكيتا سيبقى لأنه من المعارين الذين لم يحصلوا على فرص اللعب الموسم الماضي".

وكان أرسنال قد انتصر ودياً على فيورنتينا بثلاثية نظيفة فجر الأحد ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.