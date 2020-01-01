إيمري يتهم حبيبته السابقة باستخدام السحر لإقالته من آرسنال

جانب غريب من شخصية المدرب الإسباني

كشفت ساشا وايت، الصديقة السابقة لمدرب آرسنال بداية الموسم أوناي إيمري، عن جوانب غريبة من شخصية الإسباني، ومنها اتهامه لها بالتسبب في إقالته بسبب السحر الذي تمارسه.

وأُقيل المدير الفني الإسباني من تدريب المدفعجية في نوفمبر الماضي لسوء النتائج بعد 18 شهراً بقيادته، وحل محله مواطنه ميكيل أرتيتا.

وقالت وايت مع "صن": "قام بلومي على إقالته من منصبه، قال لي إنني ساحرة بيضاء وأنني أصبته بسوء الحظ، قال لي بالحرف إن يوم انفصالنا كل شيء بدأت في خسارته".

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وأضافت: "قال إنه كان مضغوطاً نفسياً وعقله لم يكن بالمكان المناسب بعد انفصالنا، تقابلنا في 2018 وبدأنا في الحديث، لم أكن أعرفه لأنني لا أتابع الكرة، كان يتحدث الإنجليزية بشكل سيئ".

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وأكملت السيدة وايت: "طلب الخروج معي ولكن فضل البعد عن الأماكن المزدحمة، طلب أن أقابله في منزله ولكن رفضت واتفقنا على مطعم، يومها عرفت أنه شخص مهم لأن المطعم أصر على البقاء مفتوحاً خصيصاً له".

وأكملت: "لكنته كانت ثقيلة وكان يستخدم جوجل للترجمة كثيراً عبر هاتفه، ولكن في رأيي كان جذاباً وقتها، يرتدي الملابس بشكل جذاب وكان مهذباً، وصفني بمدرسته للإنجليزية".

وانفصل الثنائي في سبتمبر الماضي، ولكن عادا معاً مجدداً في ديسمبر، ثم انفصلا نهائياً في العام الحالي.