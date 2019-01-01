إيمري: أرسنال يحتاج لصرف الأموال والتعاقد مع أمثال فان دايك

أرسنال يعاني مادياً في سوق الانتقالات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حلل أوناي إيمري، مدرب أرسنال، موقف فريقه المادي من منظور سوق الانتقالات وأكد حاجته لصرف الأموال وتدعيم صفوفه الفترة المقبلة.

ولم يبرم أرسنال أي صفقات يناير الماضي باستثناء ضم دينيس سواريز من برشلونة، ولكن على سبيل الإعارة.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات للإعلام: "يمكننا التحسن بصرف الأموال وجلب لاعبين، في الماضي النادي قام بعمل كبير في مراقبة الصغار".

إيمري: سعيد بما يقدمه أوزيل وأحب الواقعية

ديفيد سيلفا منذ 5 أعوام 🔥



نفس الموهبة ولكن بشعر رأس أكثر 😅💇‍♂️pic.twitter.com/mN2srFzobr — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وأكمل: "أحترم عمل الأكاديمية الخاصة بنا، ولكن يمكننا أيضاً الشراء من الأندية الأخرى، الإتيان بشخص يقوم بتأثير مباشر مثلما فعل فان دايك مع ليفربول".

وواصل إيمري: "أعتقد نحن في الطريق الصحيح حتى نحارب ضد الفرق الأغنى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، نطمح لجعل أرسنال الأفضل في العالم".

واختتم: "أعلم أن الهدف هنا هو التتويج بالألقاب، البريميرليج صعب، ولكن تطورنا جيد، نريد أن نتواجد بدوري الأبطال ونملك أفضل اللاعبين بالعالم كما كان الحال بالماضي".

ويلعب أرسنال مساء الأحد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في صراعه المحتدم لحسم التأهل لدوري الأبطال.