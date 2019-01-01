الانتقالات

إيمري: آرسنال لا يحتاج إيفرتون ولا زاها

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Getty Images
أوناي إيمري يتحدث عن احتياجات الميركاتو بخصوص آرسنال ومستقبل زاها وإيفرتون

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال أوناي إيمري إن تعاقدات آرسنال يجب أن تكون موجهة إلى الجانب الدفاعي الذي يحتاج له الفريق بشكل عاجل.

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وكانت العديد من المصادر الصحفية قد تحدثت عن اهتمام آرسنال بعدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وعلى رأس هذه الاهتمامات جاء الجناح البرازيلي إيفرتون، والنجم الإفواري لكريستال بالاس ويلفريد زاها، اللذان قال إيمري إن الفريق لا يحتاجهما.

وأضاف: "نحتاج إلى دراسة السوق وما نحتاج من لاعبين ومن هم المتوفرين ومن سيرحلون عن صفوف الفريق قبل الحديث عن إتمام صفقة ما"

وتابع: "إيفرتون وزاها لاعبان كبار ولكنهما ليس ما يحتاج آرسنال في هذا السوق، نحتاح إلى تعزيز الجانب الدفاعي قبل الحديث عن أي مراكز أخرى"

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يذكر أن آرسنال قد اقترب من التعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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