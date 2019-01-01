إيمرسون: نفكر في النهائي أمام مانشستر سيتي فقط

نجم فريق تشيلسي اللاعب إيمرسون بالميري يؤكد على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وعلى أهمية تحقيق الفوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي إيمرسون بالميري نجم تشيلسي على صعوبة مواجهة فريقه لمانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن كل ما يفكر فيه الفريق هو تحقيق الفوز بتلك المباراة والحصول على لقب البطولة.

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وقال إيمرسون: "كل ما يدور في رؤوسنا هي مباراة النهائي أمام فريق مانشستر سيتي، ستكون مواجهة صعبة للغاية، لكن علينا أن نقدم ما يجعلنا أبطالًا".

وأضاف: "أعتقد أنني جاهزًا بشكل كامل، وأريد أن أساعد الفريق في تلك المباراة الهامة، وأشعر أنني على ما يرام على المستوى البدني".

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وأكمل :"ما أنا عليه حاليًا هو نتاج العمل الذي كنت أقوم به في الفترة الأخيرة، ونتاج مساعدة كل من كان حولي، من الجيد أن أشعر أنني جاهزًا".

واختتم تصريحاته: "ضد مالمو عانينا في الشوط الأول لكننا حصلنا على شوط ثاني رائع للغاية وحققنا الفوز، علينا النظر للمستقبل الآن".