إيمرسون: نخشى في تشيلسي رحيل هازارد

تعرف على تصريحات لاعب تشيلسي حول إمكانية رحيل هازارد

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عبّر إيمريسون بالميري، لاعب تشيلسي، عن قلقه من إمكانية رحيل إيدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

هازارد ألمح في أكثر من مناسبة رغبته الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني ولكن عقوبة البلوز في الحرمان من التعاقدات قد تفسد إتمام الصفقة.

وقال إيمريسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "هازارد يُظهر يوميًا أهميته للفريق، بالطبع نحن نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين على أعلى مستوى ولكنّه في مكان آخر مع الأعظم في العالم".

وتابع: "لا أتصور رحيله، ولكن لا شيء مضمون في كرة القدم، ومثل جميع مشجعين تشيلسي أخشى أن يقرر مغادرة الفريق ولكني أمتلك ثقة في استمراره".

لاعب روما السابق أشار إلى أنّه حينما انضم إلى تشيلسي كان يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم والتعافي من الإصابة في الركبة وبدأ الآن يشعر وكأنه جزء من مشروع الفريق المستقبلي.

"القائد الجيد يُلهم الناس ليثقوا به، أما القائد العظيم فإنه يُلهم الناس ليثقوا بأنفسهم"



القائد يبقى قائد حتى بدون شارة ©️

هذا ما فعله رونالدو تمامًا مع لاعبي يوفنتوس 👌👇 pic.twitter.com/MlpMrnWzUB

(📽️: @DryIce23 ) — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأردف: "متبقي لنا 9 مباريات في الدوري نعاملها كأنها نهائيات كأس ولدينا الثقة في قدرتنا على الفوز بهذه المباريات والوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا والبداية من لقاء إيفرتون المقبل".

واختتم: "أعتقد أن سرعتي في اللعب تطورت، ففي الدوري الإنجليزي لا يمكن الاحتفاظ بالكرة دون أن تجد لاعبًا أو اثنين يحاولون خطفها ولذلك لابد من اللعب السريع".

تشيلسي يحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.