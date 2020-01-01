إيمرسون غاضب من تقارير رحيله عن تشيلسي

تعرف على سبب غضب إيمرسون من شائعات الرحيل عن البلوز

رد اللاعب الإيطالي إيمرسون بالمييري على التقارير الأخيرة التي كانت قد نشرت حول عدم سعادته في تشيلسي الإنجليزي.

وحسب تقارير إنجليزية، فإن تشيلسي يقرر التخلص مع الظهير الأيسر، إيمرسون بالمييري.

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وقال إيمرسون عبر حسابه على إنستجرام: "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا، والصحفيين يريدون نشر أخبار كاذبة من أجل الحصول على قراءات مزيفة على مواقعهم".

وأضاف: "أنا لا أتكلم كثيراً ولكن هذا هو بياني الأخير بخصوص تلك الأخبار المزيفة، لم أدلي بأي تصريح، الاحترام يجب أن يسود وعلى الجميع الحرص على صحتهم الآن".

على الرغم من حقيقة أن إيمرسون، لا يزال أمامه عامين لتشغيله على عقده الحالي رفقة البلوز، فقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتقال الصيفي بعيداً عن النادي.

يوفنتوس وإنتر مهتمان بخدماته، وقد حث روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، المدافع الأيسر على العودة إلى وطنه من أجل تحسين فرصه في العودة إلى منتخب بلاده.