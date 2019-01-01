إيماليانو دياز يعبر سعادته بالعودة إلى السعودية ويشكر القحطاني

دياز يشكر القحطاني على عودته إلى السعودية

أبدى إيمليانو دياز، نجل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريقي الهلال والاتحاد السعوديان، سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

ياسر القحطاني نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، كلف رامون ونجله إيمليانو، بقيادة فريق "Y20"، التابع للقحطاني، في مباراة اعتزاله أمام الهلال.

إيمليانو نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، قال فيها: "شكرًا ياسر القحطاني على الدعوة، وأنا سعيد للغاية أن يكون في يوم مهم بالنسبة لك".

نجل المدرب الأرجنتيني تابع: "أنت عبقري داخل وخارج الملعب، وسعيد بالعودة إلى بلد قضيت فيه أفضل أيام حياتي".

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رامون ونجله إيمليانو قادوا الهلال في موسم 2016-2017، للتتويج بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا.

ولم ينجح رامون رفقة فريق الاتحاد، حيث تمت إقالته من تدريب الفريق الجداوي بعد 3 جولات فقط من بداية الدوري السعودي، بسبب سوء النتائج.

اعتزال القحطاني شهد مشاركة عدد من النجوم العالميين، أبرزهم الإيطالي أندريه بيرلو، ومواطنه فرانشيسكو توتي، والهولندي روبين فان بيرسي، والكاميروني صامويل إيتو.