إيكاردي يواصل الغياب وبروزوفيتش يتواجد بقائمة إنتر لمواجهة فرانكفورت

لاعب الوسط الكرواتي تعافى من إصابته في الفخذ ليصبح جاهزاً للمباراة

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر الإيطالي، عن قائمة فريقه المشاركة في مباراة أينتراخت فرانكفورت الألماني بالدوري الأوروبي.

إنتر يستضيف فرانكفورت في إياب دور الـ16 من البطولة غداً الخميس، بعد التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الخصم.

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قائمة النيراتزوري شهدت تواجد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، رغم كل الشكوك التي أحيطت حول غيابه.

ويأتي ذلك بعد تخطيه جميع الاختبارات الطبية، التي أكدت تعافيه من إصابة في الفخذ لحقت به مطلع هذا الأسبوع.

وعلى جانب آخر يستمر غياب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، على خلفي الأزمة التي يمر بها مع ناديه.

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ويفقد إنتر أيضاً لخدمات رادجا ناينجولان وجواو ميراندا، بينما يعود السنغالي كيتا بالدي مرة أخرى.

وأما كوادو أسامواه ولاتورو مارتينيز فلن يخوضا المباراة بسبب تلقي البطاقة الصفراء الثانية في مواجهة الذهاب.