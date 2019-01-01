إيكاردي يواصل العصيان ويرفض الانضمام إلى التدريبات

على الرغم من موافقة الجهاز الطبي.. إيكاردي يرفض الانضمام إلى التدريبات بداعي معاناته من آلام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي الانضمام إلى التدريبات الجماعية للنيراتزوري اليوم الجمعة بداعي معاناته من آلام.

وكان إيكاردي قد خضع للفحوصات الطبية صباحًا وأكدت أنه لا يعاني من أي إصابة في الوقت الحالي وأنه جاهز للمشاركة.

وعلى الرغم من ذلك، رفض إيكاردي الانضمام إلى المجموعة بحجة أنه لا زال يعاني من بعض الآلام التي تمنعه من التدرب.

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بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وأخبر إيكاردي النادي أنه لا زال في حاجة لمزيد من جلسات العلاج الطبيعي، وذلك لأنه لا زال يشعر ببعض الآلام في ركبته اليمنى.

وكان إيكاردي قد غاب عن إنتر ميلان منذ تم سحب شارة القيادة منه وإعطائها للحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

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يذكر أن إيكاردي قد ماطل مع إدارة النيراتزوري فيما يتعلق بتجديد عقده، كما زادت تصريحات زوجته واندا التي تملي فيها شروطها على النادي، مما تسبب في هذه الأزمة.