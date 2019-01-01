إيكاردي يملي شروطه على إنتر وموراتي يتوسط لحل الأزمة

إيكاردي سيغيب عن لقاء سامبدوريا الليلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، وضع شروطه لفريقه من أجل العودة مرة أخرى للعب والاستمرار في صفوفه في أعقاب الأزمة الأخيرة.

وتوترت العلاقة بين الطرفين بعد قرار إنتر بسحب شارة القيادة من إيكاردي، وهو ما نتج عنه رفض اللاعب الاستدعاء لمباراة رابيد فيينا الخميس الماضي.

وأشارت "كورسيرا" أن إيكاردي يريد مؤتمراً صحفياً بحضور مدرب الفريق لوشيانو سباليتي ومدير القطاع الرياضي جيوسيبي ماروتا لتوضيح الحقائق.

وتحدثت الصحيفة أن إيكاردي يريد اعتذاراً من الإدارة عن الموقف الذي وضعته فيه وتسببت بتوتر علاقته بزملائه، الأمر الذي بحسب التقرير يرفضه إنتر.

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💢"يمكنه تسديد الكرة من أي زاوية، لا أحد يستطيع إيقافه، لا أحد يستطيع قطع الكرة منه، كان كالوحش"⚽️



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عيد ميلاد سعيد ! 🎂🇧🇷 pic.twitter.com/bdJDRvpsiR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

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وذكرت التقرير أن مسؤولي إنتر سينتظروا ظهور زوجة اللاعب ووكيلته واندا نارا في البرنامج الحواري "تيكي تاكا" مساء الأحد لمعرفة موقفها هي وإيكاردي قبل اتخاذ الخطوة المقبلة.

وفي نفس الشأن، أفادت "كورسيرا" أن واندا تلقت اتصالين، واحداً من ماروتا للاطمئنان عليها بعد واقعة قذف سيارتها بالحجارة، والآخر من رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي.

وقال التقرير إن موراتي اتصل بواندا من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة حل الأزمة بين الطرفين نظراً لعلاقته المميزة بالجانبين.

موراتي سبق له الخروج بتصريحات ترفض سحب الشارة من إيكاردي وتشير أن الوضع الحالي يضر بالنادي.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام ضيفه سامبدوريا على ملعب "جيوسيبي مياتسا" ضمن الدوري الإيطالي.