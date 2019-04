إيكاردي يعود ويسجل ويعزز سجله التهديفي مع إنتر

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، هدفًا في أول ظهور له بشكل رسمي بقميص إنتر بعد أزمته الأخيرة.

وكان إيكادري قد سُحبت منه شارة القيادة، وتم إيقافه ثم غاب بداعي الإصابة، ليغيب عن إنتر لما يقارب الشهرين.

وعاد إيكاردي الأسبوع الماضي للتدريبات، لكنه لم يتواجد في قائمة النيراتزوري في لقاء لاتسيو.

ليعود ويشارك بشكل أساسي في مواجهة جنوى ويسجل هدف التقدم الثاني للأفاعي,

ليواصل للموسم السادس من أصل 7، تسجيل 10 أهداف في الدوري الإيطالي، بما فيها آخر 5 مواسم.

