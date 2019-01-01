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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إيكاردي يعود ويسجل ويعزز سجله التهديفي مع إنتر

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Getty Images
عودة حميدة للقائد السابق
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، هدفًا في أول ظهور له بشكل رسمي بقميص إنتر بعد أزمته الأخيرة.

وكان إيكادري قد سُحبت منه شارة القيادة، وتم إيقافه ثم غاب بداعي الإصابة، ليغيب عن إنتر لما يقارب الشهرين.

وعاد إيكاردي الأسبوع الماضي للتدريبات، لكنه لم يتواجد في قائمة النيراتزوري في لقاء لاتسيو.

ليعود ويشارك بشكل أساسي في مواجهة جنوى ويسجل هدف التقدم الثاني للأفاعي,

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ليواصل للموسم السادس من أصل 7، تسجيل 10 أهداف في الدوري الإيطالي، بما فيها آخر 5 مواسم.

وحصد إيكاردي لقب هداف الدوري الإيطالي مرتين كانت آخرهما الموسم الماضي بالتساوي مع شيرو إيموبيلي.

ويسعى إنتر للفوز من أجل تأمين المركز الثالث، والابتعاد عن ميلان الذي تعادل مع أودينيزي بالأمس في افتتاح الجولة 30.

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