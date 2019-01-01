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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إيكاردي يعود إلى إنتر وينتظم في التدريبات الجماعية

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Getty Images
هل انتهى الخلاف بين إيكاردي وإنتر؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أنهى الأرجنتيني ماورو إيكادري، لاعب إنتر، أزمته مع الأفاعي وعاد إلى الفريق على أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

إيكاردي لم يلعب مع إنتر منذ التاسع من فبراير الماضي أمام بارما وغاب منذ حينها بسبب خلافات مع الإدارة.

وذكرت "سبورت ميديا" الإيطالية أنّ إيكاردي أنهى كل الخلافات مع إدارة النيراتزوري وسوف ينتظم في التدريبات مع المجموعة بداية من صباح غد، الخميس.

وكانت إدارة الفريق الإيطالي قد سحبت شارة القيادة من إيكاردي مما دفع اللاعب لرفض المشاركة في المباريات.

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الخلاف بدأ بين النادي واللاعب فيما يتعلق بمسألة تجديد عقده خاصة وأنّ وكيلة أعماله، واندا نيرو، حاولت تسويق الأرجنتيني في ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ النيراتزوري تمكن من الفوز على ميلان في ديربي الغضب بنتيجة 3-2 دون مشاركة إيكاردي.

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