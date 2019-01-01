إيكاردي يسجل الهدف الـ 200 لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

ماورو إيكاردي يواصل وضع بصمته مع باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سجل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في شباك كلوب بروج، والهدف رقم 200 لنادي العاصمة الفرنسية في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان انتصارًا عريضًا على مضيفه كلوب بروج في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب كل من كيليان مبابي وماورو إيكاردي على تسجيل أهداف المباراة، حيث سجل المهاجم الأرجنتيني هدفين وسجل مبابي ثلاثة أهداف.

وبهذه الغلة، وصل باريس سان جيرمان إلى 204 هدفًا في تاريخه في دوري أبطال أوروبا، في رقم لا يبدو كبيرًا مقارنة بالأندية الأخرى المرشحة للفوز باللقب.

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وبهذه النتيجة حقق الفريق الباريسي انتصاره الثالث تواليًا مبتعدًا في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ودون أن يدخل مرماه أي هدف مع تسجيله 9 أهداف كاملة.