إيكاردي يتراجع وصراع بين نابولي ويوفنتوس على خدماته

إيكاردي حديث الجميع في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، على استعداد للمصالحة مع باقي زملائه والعودة للعب، بينما أشارت أخرى لصراع بين نابولي ويوفنتوس على خدماته.

إيكاردي ابتعد عن المشاركة مع النيراتزوري منذ سحب شارة القيادة وقالت الصحف إن علاقته متوترة بلاعبي الفريق، وخصوصاً الكرواتي إيفان بيريشيتش.

وقالت "كوريري" إن لاعبي إنتر تعاهدوا على مصالحة إيكاردي وعودته من أجل مصلحة الفريق وتواجده في دوري الأبطال الموسم المقبل، وأن اللاعب مستعد للعودة.

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وكانت قد تحدثت التقارير أن ماتياس فيتسينو، لاعب إنتر وأحد المقربين من إيكاردي، اتصل بالأخير لمحاولة الصلح بينه وباقي أفراد الفريق.

على الجانب الآخر، ذكر الصحفي بتوتو ميركاتو تانكريدي بالميري أن نابولي عرض على إيكاردي راتباً موسمياً تسعة ملايين يورو واثنين آخرين في صورة حوافز إضافية.

وقال بالميري إن إنتر لا يمانع بيع اللاعب في إيطاليا، ولكنه يفضل يوفنتوس دون إعطاء أسباب النيراتزوري في اختيار غريمه الأكبر لبيعه هدافه.

والجدير بالذكر أن عقد إيكاردي مع إنتر ممتد حتى 2021 وراتبه الحالي يصل إلى أربعة ونصف مليون يورو.