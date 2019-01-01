إيكاردي لسباليتي: سأقول متى سأكون جاهزًا للمشاركة!

الإيطالي سعيد بالأداء أكثر من النتيجة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي عن سعادته بما قدمه لاعبي إنتر في مواجهة إينتراخت فرانكفورت في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وفرض إنتر التعادل السلبي على الفريق الألماني، وأهدر بروزوفيتش ركلة جزاء كادت تضيف التقدم للأفاعي.

وقال سباليتي عقب نهاية اللقاء: "إنتر لعب بشخصية كبيرة خاصة في البداية، وبعد ذلك جاء الجزء الأصعب من اللقاء، لابد من التركيز على الأداء أكثر من النتيجة، لدينا لقاء عودة، وهذا يعني أن الأمل مازال متواصل للفريقين".

وعن ركلة جزاء التي تصدى لها تراب وسبب تسديد الكرواتي لها: "أعرف أنه يسدد الركلات، مثل بيريشيتش وبوليتانو، هولاء لاعبين يسددون جيدًا من علامة الجزاء، وأي لاعب يرتكب الأخطاء، أراد تسديدها وهذا جيد لي".

💢 كيفن تراب حارس اَينتراخت فرانكفورت نجح في التصدى لركلة جزاء بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان🤲



◀️ كيفن انتقل إلى النادي الألماني معارًا من صفوف باريس سان جيرمان.



✨بالأمس كان يحتاج النادي الفرنسي إلى حارس يتصدى لركلة جزء راشفورد، بالتأكيد مسؤولو باريس هم الأتعس الآن 🤦‍♂️ pic.twitter.com/c96EcxNVKl — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وسيغيب أسامواه ومارتينيز عن لقاء الإياب بسبب البطاقات: "علينا التركيز على اللاعبين، كان لدينا عدة غيابات اليوم في خط الوسط، ولم يهتم أحد، من المهم عودة كيتا بالدي من الإصابة، وبيرشيتش يعاني من إصابة عضلية، لن تكون قوية، لقد توقف قبل أن تسوء".

أما عن موقف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي غاب عن اللقاء السادس توالياً: "لقد أكد لي الأطباء أنه جاهز للمشاركة، لكنه رد بأنه سيقول لي متى سيكون جاهزًا للمشاركة".

وأكد أن الأرجنتيني قال له: "لازالت أشعر بالإصابة، سأقول متى سأكون جاهزًا للمشاركة، ولقد أخبرني بذلك وعدت لمنزلي، وماروتا سيتعامل مع بقية الأمر".

وسيكون لقاء الإياب، في جوسيبي مياتزا الخميس المقبل، حيث يسعى النيراتزوري للفوز فقط من أجل التأهل.