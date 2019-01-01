إيكاردي: سعيد من أجل مبابي ونلعب كعائلة واحدة

أبرز ما قاله ماورو إيكاردي وتياجو سيلفا عقب مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إنه سعيد من أجل الانتصار على كلوب بروج ويشعر بسعادة أكبر بسبب الروح التي يمتلكها الفريق ولعودة كيليان مبابي.

وحقق باريس سان جيرمان انتصارًا عريضًا على مضيفه كلوب بروج في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب كل من كيليان مبابي وماورو إيكاردي على تسجيل أهداف المباراة، حيث سجل المهاجم الأرجنتيني هدفين وسجل مبابي ثلاثة أهداف.

وعقب اللقاء، أعرب ماورو إيكاردي عن سعادته بالهاتريك الذي سجله كيليان مبابي وبعودته إلى الفريق مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيقدم إضافة كبيرة نظرًا لقيمته.

وأضاف: "نحن نعمل كعائلة، الجميع هنا باتوا أصدقائي منذ البداية، لدينا الرغبة والحافز في مواصلة العمل وتقديم النتائج الإيجابية والأداء الجيد محليًا وأوروبيًا"

بينما قال تياجو سيلفا: "لقد دافع لاعبو كلوب بروج بشكل جيد، كنا أفضل ونجحنا في السيطرة على المباراة ولكن هذا لا يعني أنها كانت سهلة رغم النتيجة العريضة التي فزنا بها"

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وبهذه النتيجة حقق الفريق الباريسي انتصاره الثالث تواليًا مبتعدًا في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ودون أن يدخل مرماه أي هدف مع تسجيله 9 أهداف كاملة.