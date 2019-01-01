إيكاردي خارح قائمة إنتر المحلية والأوروبية

إنتر يواصل إبعاد إيكاردي عن المشهد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر مقربة من إدارة إنتر أن كلًا من جيوسيبي ماروتا وأوسوليو وأوريالي قد أبلغوا إيكاردي بأنه سيكون خارج قائمة الفريق محليًا وأوروبيًا.

وكان كونتي قد أعلن هو وماروتا من قبل أن المهاجم الأرجنتيني سيكون خارج خطط إنتر في الموسم المقبل.

ويبحث النيراتزوري عن طريقة من أجل بيع إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالسعر الذي يريدونه من أجل تمويل باقي الصفقات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

ولكن انخفاض قيمته السوقية وقلة العروض التي تلاحقه بعد أزمته الأخيرة مع فريقه جعلت مسألة خروجه من النادي بالطريقة التي تريدها إدارته أكثر صعوبة.

ولكن رغم ذلك، فإنه لا نية لإعطاء إيكاردي فرصة المشاركة في الموسم المقبل، وعلى الأغلب سيكون خارج خطط الفريق حتى وإن لم يرحل.

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يذكر أن أزمة ماورو إيكاردي قد بدأت مع مماطلته بخصوص تجديد عقده، ما أدى إلى سحب شارة القيادة منه وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش.