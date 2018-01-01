النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إيكاردي: الفوز على أودينيزي بداية لنسيان جروح دوري الأبطال

التعليقات()
Getty Images
مهاجم انتر ميلان ماورو إيكاردي سعيد بفوز فريقه على أودينيزي بعد أيام من الخروج من دوري الأبطال

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال ماورو إيكاردي مهاجم فريق انتر ميلان إن بإمكان فريقه نسيان جروح الخروج من دوري أبطال أوروبا بالعودة للانتصارات في الدوري الإيطالي.

وأحرز إيكاردي هدف فوز النيراتزوري الوحيد في شباك أودينيزي في المباراة التي أقيمت يوم السبت على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي "الكاتشيو".

إنتر يخطف فوزًا من أودينيزي بتقنية الفيديو

اختيارات المحررين

يأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة من خروج انتر ميلان من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله في الجولة الأخيرة أمام أيندهوفن واحتلاله للمركز الثالث في مجموعته لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

عقب الانتصار على أودينيزي قال إيكاردي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت: "كان علينا أن نرسل رسالة للجميع عقب الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا، وهي إننا سنعود لمطاردة فرق الصدارة في الدوري الإيطالي".

كما أضاف المهاجم الأرجنتيني: "قد ننسى الخروج من دوري أبطال أوروبا بالفوز في المباريات المقبلة وإنهاء عام 2018 بأفضل صورة ممكنة، الفوز على أودينيزي كان البداية".

أما عن مستقبله مع انتر ميلان الذي تركه في يد وكيلة أعماله وزوجته واندا نارا قال: "عليا فقط التركيز في الملعب، سيتحدثون معي فقط عند التوقيع".

 

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق