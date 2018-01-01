الشرط الجزائي سبب تعثر مفاوضات إيكاردي وإنتر

نادي إنتر يريد إلغاء الشرط الجزائي من عقد لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي للتأكد من بقاءه مع الفريق في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن خلافًا حادًا قد ضرب مفاوضات نادي إنتر لتجديد تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائد الفريق الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن الشرط الجزائي هو نقطة الخلاف الأساسية بين النادي من جانب واللاعب وزوجته واندا نارا التي هي وكيلة أعماله في نفس الوقت من الجانب الآخر.

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وذكرت الصحيفة أن العقد الحالي يريد فيه اللاعب ووكيلته شرطًا جزائيًا بقيمة 110 مليون يورو، يمكن تفعيله خلال أول 15 يوم من شهر يونيو المقبل.

ويسعى النادي لإزالة الشرط الجزائي بشكل كامل من العقد الجديد، بينما تصر واندا نارا على وجوده من أجل تجديد التعاقد لكنها عرضت رفع قيمته المادية.

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يأتي كل ذلك في نفس الوقت الذي اتهمت فيه واندا نارا إدارة نادي إنتر برغبتهم في بيع هداف الفريق وقائده ليوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن واندا نفسها كانت قد أكدت قبل أيام أنها تدرس بنود التعاقد الجديد بشكل جدي استعدادًا لتوقيع زوجها عليه في الأيام القليلة القادمة قبل أن تتعثر الأمور مؤخرًا.