إيكاردي يُثير غضب جماهير إنتر من جديد

تصرف جديد غريب من مهاجم إنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار ماورو إيكاردي غضب جماهير فريقه الإنتر من جديد، ذلك بعدما وضع علامة "إعجاب" على صورة لمدافع يوفنتوس جواو كانسيلو يحتفل خلالها بالانتصار على نابولي.

يوفنتوس وسع الفارق مع مطارده في صدارة الدوري الإيطالي إلى 16 نقطة بعدما هزمه على ملعب سان باولو بهدفين مقابل هدف واحد، وقد نشر كانسيلو صورة لاحتفال فريقه على حسابه الرسمي في إنستجرام وكتب معها "تستطيع وحدك فعل الكثير، لكن معًا نستطيع فعل كل شيء".

بوفون: تجاهلت يونايتد ورفضت عرضًا كبيرًا جدًا من السيتي

أضاف اللاعب الذي زامل إيكاردي في الإنتر خلال الموسم الماضي، حين كان معارًا للفريق من فالنسيا، "انتصار كبير، مبروك للجميع".

ويعيش المهاجم الأرجنتيني أزمة كبيرة مع ناديه لرفضه تجديد عقده، وتبادل مسؤولو النادي وواندا نارا وكيلة وزوجة اللاعب الاتهامات حول المسؤول عن تعثر المفاوضات، وقد أقدم النادي على خطوة صعبة بسحب شارة القيادة من إيكاردي وإبعاده عن اللعب منذ اتخاذ هذا القرار.