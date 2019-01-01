إيكاردي يُواصل غيابه عن مباريات إنتر

المهاجم لن يلعب أمام فرانكفورت في الدوري الأوروبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لن يلعب ماورو إيكاردي مباراة فريقه الإنتر أمام إنتراخت فرانكفورت في ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم، ليتواصل غيابه عن اللعب منذ سحب شارة القيادة منه.

إيكاردي يعيش أيامًا صعبة في ميلانو نتيجة تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الإنتر، وقد سحب النادي شارة القيادة منه في 9 فبراير الماضي ومن تلك اللحظة لم يظهر أبدًا على الملعب بقميص النيرادزوري بحجة عدم جاهزيته.

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قناة سكاي سبورت الإيطالية كشفت النقاب اليوم عن محادثة جرت بين اللاعب ومدربه لوتشيانو سباليتي، وقد طلب الأخير من البومبر الأرجنتيني العودة للتدريبات والاستعداد لخوض لقاء الدوري الأوروبي مساء الخميس، لكن إيكاردي رفض الأمر مجيبًا بأنه مازال يشعر بآلام في ركبته مما يجعله غير قادر على التدريب واللعب.

السؤال الأبرز الآن، هل سيكون إيكاردي ضمن قائمة الإنتر لمواجهة ميلان في اللقاء الحاسم يوم 17 مارس القادم؟ خاصة أن النيرادزوري بحاجة ماسة للفوز لاستعادة مركزه الثالث الذي خطفه جاره هذا الأسبوع.