كونتي يستبعد إيكاردي ويضم ناينجولان لقائمة كأس الأبطال

هل يستمر ناينجولان ويرحل إيكاردي؟

قرر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، استبعاد مهاجم الفريق ماورو إيكاردي من قائمة الفريق، لخوض بطولة كأس الأبطال الدولية.

جوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر، كشف مؤخراً عن خروج إيكاردي من حسابات النادي المستقبلية، بالإضافة لزميله رادجا ناينجولان.

ويبدو أن النادي الإيطالي تمسك بقراره بخصوص المهاجم الأرجنتيني، وتراجع عن موقفه مع ناينجولان، حيث تم استدعائه بشكل طبيعي.

وشهدت القائمة أيضاً تواجد الوافدين الجدد للنادي وهم نيكولو باريلا، فالينتينو لازارو، ستيفانو سينسي ولوسيان أجومي.

وجاء قائمة إنتر المسافرة بالكامل كالتالي: بيرني، هاندانوفيتش، باديلي، باستوني، دامبروسيو، دالبرت، دي فراي، رانوكيا، شكرينيار، نتوبي، بيرولا.

📆في مثل هذا اليوم عام 2000



فلورنتينو بيريز أصبح رئيسًا لريال مدريد ⚪️



إليكم بعض الصفقات الأبرز طوال هذه الفترة ✍️ pic.twitter.com/qmDFGNppeJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

بالإضافة لكل من:أجومي، باريلا، بورخا فاليرو، بروزوفيتش، كاندريفا، جاليارديني، جواو ماريو، لازارو، ناينجولان، بيريشيتش، سينسي، لونجو، بوليتانو، كوليدو، إسبوسيتو وفيرجاني.

لامبارد: لا نحتاج لصفقات جديدة في تشيلسي

برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو ونجميه لأجل نيمار

ويبدأ إنتر فترته التحضيرية بمواجهة مانشستر يونايتد بكأس الأبطال الدولية، قبل اللعب أمام كل من يوفنتوس وتوتنهام.