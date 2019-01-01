إيكاردي مفتاح إنتر لضم سافيتش

إنتر يواصل النشاط في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر سيتحرك في الأيام المقبلة من أجل التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.

سافيتش كان محط اهتمام مانشستر يونايتد بحسب التقارير، وقيل إن الفريق الإنجليزي قدم عرضاً مقابل 80 مليون يورو.

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وذكرت "لاجازيتا" أن جيوسيبي ماروتا، رئيس القطاع الرياضي في إنتر، يريد تلبية طلبات المدير الفني أنطونيو كونتي وضم لاعب خط وسط هداف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن تم تحديد سافيتش لمطابقته للمواصفات، ولكن مطالبة لاتسيو بتسعين مليون يورو تجعل على إنتر البيع أولاً.

وقال التقرير إن إنتر سيعمل في الأيام المقبلة على بيع لاعبيه ماورو إيكاردي وإيفان بيريشيتش لتوفير سيولة مادية تمكنه من التحرك نحو سافيتش.

ونجح إنتر مساء الخميس في التعاقد رسمياً مع البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد.