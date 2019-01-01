ليج 1

إيقاف مباراة نيس ومارسيليا بسبب لافتات ضد المثليين

VALERY HACHE/AFP
تعليمات رابطة الدوري الفرنسي توقف مباراة مارسيليا ونيس بسبب العنصرية

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أوقف حكم مباراة نيس وأوليمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي بعد مرور 25 دقيقة فقط من عمر شوطها الأول بسبب لافتات ضد مثليي الجنس.

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وبمجرد رفع هذه اللافتات، جاءت تعليمات إلى حكم المباراة بإيقاف المباراة بسبب العنصرية ضد المثليين والتي تعد مرفوضة في المجتمع الفرنسي.

ووفقًا لتعليمات رابطة الدوري الفرنسي، فإنه من حق حكم اللقاء إيقاف المباراة في أي وقت تحدث فيه أحداث عنصرية من أي نوع.

وبعدما قامت الجماهير بإزالة هذه اللافتات، أقر حكم المباراة استئناف اللقاء، وذلك بعدما ذهب اللاعبون إلى غرف خلع الملابس، أيضًا وفقًا للتعليمات التي أرستها رابطة الدوري الفرنسي.

وتم استئناف المباراة بشكل طبيعي، وبعدها بـ 6 دقائق فقط نجح الأرجنتيني داريو بيندييتو في تسجيل الهدف الأول لمارسيليا، لتشتعل الأجواء في المدرجات حول المباراة وتُنسى قصة العنصرية التي أوقفت المباراة.

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والجدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بفوز أوليمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف، في مباراة خاضها الفريق الفائز خارج ملعبه.

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