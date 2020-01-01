إيقاف إجراءات القيد لجميع أندية الدوري المصري

على رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز..

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إجراءات القيد لجميع أندية الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحديد موعد القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن موعد فترة القيد لموسم 2020-2021، على أن تكون الفترة الأولى من 10 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل، والفترة الثانية ستكون من 15 فبراير إلى 15 مارس 2021.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد الكرة قرر إيقاف القيد لجميع الأندية بالدوري المصري الممتاز، بسبب المديونيات المتأخرة على الأندية خلال الفترة الحالية، حيث لم يُسمح لهم بالقيد إلا في حالة تسديد كافة المديونيات.

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وتم إيقاف جميع الأندية بالدوري المصري، على رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب المديونيات المستحقة عليهم، سواء للاعبين أو أندية أخرى أو لاتحاد الكرة.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن عن أن كل نادي له الحق في إعارة أي لاعب مرتبط بعقد ساري، لا تتجاوز مدة عقده الأصلي، بحد أقصى 5 لاعبين لكل فريق.

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كما قرر اتحاد الكرة بأن يتم قيد لاعبًا بدلًا من اللاعب المعار أو المستغنى عنه، أو الذي أنهى عقده بالتراضي، بحد أقصى 5 لاعبين لكل فريق، مقابل رسوم مستحقة لاتحاد الكرة.