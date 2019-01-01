إيقاف أربعة لاعبين من ميلان وإنتر في الجولة القادمة من الدوري

بسبب تراكم البطاقات غياب أربعة لاعبين عن قطبي ميلانو

أعلن الاتحاد الإيطالي عقوبات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي، وكان الثنائي إنتر وميلان أكبر المتضررين.

وتعادل الفريقان في الجولة الماضية، إذ تعادل الروسونيري سلبياً مع ساسولو، وتعادل إنتر بهدف لمثله مع فيورنتينا.

ووفقاً للبيان الذي نشره الاتحاد فإن إنتر سيلعب الجولة القادمة، بدون الثنائي مارسيلو بروزوفيتش ولاوتارو مارتنيز، ويفتقد ميلان لخدمات لوكاس باكيتا وثيو هيرنانديز.

وسيغيب اللاعبون عن فرقهم، بعد تراكم البطاقات الصفراء، التي حصلوا عليها إلى أن وصلوا لخمس بطاقات.

وفي سياق متصل، تم تغريم كالياري 20 ألف يورو، بعد مشادة جماهير الفريق مع حكم مباراتهم أمام لاتسيو.

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ومن المنتظر أن يلعب إنتر مع جنوى في الجولة القادمة من المسابقة، ويحل ميلان ضيفاً على ليتشي.

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي حالياً برصيد 39 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل ميلان المركز العاشر برصيد 21 نقطة.