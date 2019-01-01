إيفرتون يفتح تحقيقًا بشأن اشتباك حارسه في سندرلاند

حتى الآن لم يتم التأكد من صحة الأمر؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انتشر فيديو للحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد، وهو يخوض عراكاً في أحد الشوارع.

الأمر الذي لاقى انتقادات من جماهير إيفرتون والمنتخب الإنجليزي، للحارس البالغ 25 عامًا.

وقرر نادي إيفرتون التحقيق في الواقعة حيث أصدر التوفيز بيانًا جاء فيه التالي: "لقد أتخذ النادي حذره حول حادث يضم واحد من لاعبي فريقنا ونحن ننظر إلى ما حدث".

والتقطت الكاميرات فيديو للحارس الإنجليزي أثناء مشاجرة في سندرلاند، دون تأكيد على صحة هويته.

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بالتوفيق للنجم المغربي 🇲🇦🙏



(📸: @AFCAjax) pic.twitter.com/HkjP3St5aV — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وخاض بيكفورد لقاء الجولة الـ32 مع إيفرتون أمام وست هام ليقود الفريق للفوز بثنائية نظيفة.

أغلى حارس إنجليزي كان قد انتقل لصفوف التوفيز مقابل 25 مليون جنيه استرليني من سندرلاند في 2017.

وقاد بيكفورد، منتخب بلاده إلى حصد المركز الرابع بكأس العالم لأول مرة منذ 1990.