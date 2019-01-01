إيفرتون يعرض 22 مليون ليُخلص برشلونة من تفاحته الفاسدة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب إيفرتون من الحصول على توقيع متوسط ميدانه المعار من برشلونة، وذلك بعد موافقة مدرب التوفيز ماركو سيلفا على بقاء مواطنه البرتغالي في "الجوديسون بارك" بعقد دائم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها البريطانية، فإن عملية انتقال لاعب فالنسيا السابق أندريه جوميش إلى الجزء الأزرق من مقاطعة الميرسيسايد بصفة نهائية، أضحى مسألة وقت لا أكثر.

وقضى صاحب الـ25 عامًا الموسم المنقضي مع الحلويات الزرقاء، ونجح في التعبير عن نفسه بصورة أفضل مما كان عليها مع عملاق الكتلان، حيث دافع عن ألوان أصدقاء البرغوث ليو ميسي لمدة عامين، ظهر خلالهم في 78 مباراة في مختلف المسابقات.

وحاول المنافس اللندني المحلي وست هام الدخول على الخط، بعرض 18 مليون جنيه إسترليني ثم 20 مليون، على أمل الحصول على توقيع تفاحة برشلونة الفاسدة، إلا أن العرضين قوبلا بالرفض، لضعف المقابل المادي.

"من الذي لا يريد أن يستمتع بلاعبين مثل نيمار فهو ثاني أفضل لاعب في العالم".🗨️

سواريز عن نيمار 🗣️



🗞️ تقارير صحفية أيضًا أشارت إلى أن نيمار أخبر باريس ":لا أريد اللعب بعد الآن ، أريد العودة إلى منزلي ، حيث لم يكن يجب أن أغادر أبدًا ".



هل نرى نيمار بقميص برشلونة من جديد؟🤔 pic.twitter.com/geJ4tuAwVV — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

وأوضحت الشبكة أنه بنسبة كبيرة جدًا، سيوافق المدرب ارنستو فالفيردي على عرض أعداء ليفربول، وقبله الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لحاجته لسيولة من أجل تمويل صفقة المهاجم المنتظر، والإشارة إلى الفرنسي أنطوان جريزمان أو البرازيلي نيمار جونيور، بعد مشاكله الأخيرة مع باريس سان جيرمان.