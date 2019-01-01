إيفرتون يطلب شراء زوما وتشيلسي يفضل الانتظار

الموقف يبدو غامضاً بعد رحيل ماوريسيو ساري

يحاول نادي تشيلسي الانجليزي، الانتظار جيداً قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل لاعبه كورت زوما.

المدافع الدولي الفرنسي قضى الموسم الماضي معاراً إلى إيفرتون، وظهر بمستوى مميز مع التوفيز بقيادة المدرب ماركو سيلفا.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت رغبة إيفرتون في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

وهو ما يرفض تشيلسي تلبيته في الوقت الحالي، انتظاراً لقدم المدرب الجديد بعد رحيل ماوريسيو ساري.

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ويميل النادي الإنجليزي للإبقاء على زوما بصفوفه، نظراً للعقوبة التي يمر بها النادي بعدم التعاقد مع لاعبين جدد لمدة موسم كامل.

يذكر أن الإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق، يعتبر هو المرشح الأقرب لقيادة البلوز الموسم القادم.