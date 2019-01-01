إيفرتون يزاحم ليفربول على ضم نبيل فقير

نجم أولمبيك ليون على رادار قطبي الميرسيسايد

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن رغبة نادي إيفرتون في التعاقد مع قائد أولمبيك ليون نبيل فقير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فقير البالغ من العمر 25 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال لقلعة أنفيلد قبل كأس العالم روسيا 2018، ولكنه قرر البقاء مع ليون في النهاية الذي شارك معه في 30 مباراة هذا الموسم وأحرز فيها 12 هدفًا.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد فقير مع ليون بنهاية موسم 2019-2020.

اللاعب الفرنسي لعب في مسيرته 184 مباراة أحرز فيها 69 هدفًا وصنع 44.

وكان جين ميشيل أولاس رئيس نادي ليون قد اعترف بإمكانية مغادرة نبيل فقير للفريق الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولن يجد إيفرتون منافسة من ليفربول فقط على ضم فقير، حيث ارتبط اسم اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى تشيلسي وريال مدريد أيضًا.