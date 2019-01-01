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إيفرتون يحدد مبلغ التخلي عن بيكفورد لصالح مانشستر يونايتد!

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50 مليون جنيه إسترليني ثمن التخلي عن بيكفورد لصالح مانشستر يونايتد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حددت إدارة نادي إيفرتون مبلغًا يقدر بـ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن حارس مرماه جوردان بيكفورد لصالح نادي مانشستر يونايتد.

ويقدم بيكفورد مستوى جيد مع التوفيز في الآونة الأخيرة وحافظ على نظافة شباكه أمام تشيلسي ووست هام يونايتد وآرسنال.

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وفقًا لما ورد في صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع بيكفورد البالغ من العُمر 25 عامًا، لاستبدال أي رحيل محتمل للحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا الذي قد يبالغ في طلب زيادة لراتبه.

ويدخل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد هو الآخر في حال رحيل دي خيا.

أما إيفرتون، فيرفض التخلي عن بيكفورد بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، لتعويضه بحارس مرمى بيرنلي نيك بوب.

يذكر أن بيكفورد كان قد ساهم مع منتخب إنجلترا في تحقيق المركز الرابع في كأس العالم روسيا 2018، في أفضل إنجاز لمنتخب بلاد مهد كرة القدم منذ مونديال 1990.

 

 

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