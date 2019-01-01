إيفرتون ولايبزيج يطاردان مهاجم روما

روما يرغب بالحصول على 30 مليون يورو مقابل اللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية رغبة إيفرتون الإنجليزي ولايبزيج الألماني في التعاقد مع باتريك شيك مهاجم روما الإيطالي.

ووفقاً لتوتو ميركاتو ويب فإن المهاجم التشيكي البالغ من العمر 23 عاماً، بات على رادار هذين الناديين.

ولا تزال احتمالات رحيله عالية بعد معاناته مع أزمة الثقة منذ وصوله إلى روما قادماً من سامبدوريا.

وبحسب التقارير فإن روما يرغب بـ30 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، إلا أن خيار الإعارة مع حق الشراء لا يزال مطروحاً.

يذكر أن شيك الذي سجل 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 27 مباراة هذا الموسم، لديه عقد ينتهي في يونيو 2022.