كريستال بالاس يرفض عرضاً خيالياً للتخلي عن زاها

عروض ضخمة للنجم الإيفواري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن كريستال بالاس رفض عرضاً ضخماً من إيفرتون للتعاقد مع ويلفريد زاها، المهاجم الإيفواري.

ويحظى زاها بمتابعة عدد من الأندية في الأيام الماضية، وعلى رأسها أرسنال ونابولي، بالإضافة لربط اسم إنتر مؤخراً.

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وتحدثت "سكاي" أن إيفرتون عرض 70 مليون جنيه استرليني ولاعبين من صفوفه لإقناع كريستال بالاس ببيع زاها.

وذكر التقرير أن اللاعبين هما جيمس ماكارثي وسينيك توسون، ولكن كريستال بالاس رفض العرض نهائياً.

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وعلم "جول" أن إيفرتون تراجع في اهتمامه بإتمام الصفقة بعد رفض العرض الأخير واقتراب غلق سوق الانتقالات.

ويُغلق سوق الانتقالات رسمياً في إنجلترا الساعة الخامسة مساء بتوقيت بريطانيا غداً، الخميس.