جوميش يغادر المستشفى استعداداً لبدء رحلة العلاج

رحلة لن تكون قصيرة على لاعب الوسط البرتغالي

غادر أندري جوميش لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، المستشفى مساء اليوم الثلاثاء، بعد إجراء عملية جراحية على قدمه.

جوميش تعرض لإصابة مُروعة خلال مباراة إيفرتون وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

تدخل ثنائي سبيرز سون هيونج مين وسيرجي أورييه، تسبب في كسر كاحل جوميش في لقطة صادمة.

🙌 | Following a successful operation yesterday, Andre Gomes has now been discharged from hospital and will continue his rehabilitation under the care of our medical team. #EFC @aftgomes 💙 pic.twitter.com/C7stlFguTo — (@Everton) November 5, 2019

اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة، وفقاً لما أكده النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع "تويتر".

ومن المقرر أن يبدأ صاحب الـ26 سنة الآن رحلة العلاج، والتي ستصل لفترة طويلة جداً قد تصل لسنة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت سيئ لجوميش وإيفرتون، حيث يعتبر اللاعب من أهم عناصر فريق المدرب ماركو سيلفا هذا الموسم.