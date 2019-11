غادر أندري جوميش لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، المستشفى مساء اليوم الثلاثاء، بعد إجراء عملية جراحية على قدمه.

جوميش تعرض لإصابة مُروعة خلال مباراة إيفرتون وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

تدخل ثنائي سبيرز سون هيونج مين وسيرجي أورييه، تسبب في كسر كاحل جوميش في لقطة صادمة.

🙌 | Following a successful operation yesterday, Andre Gomes has now been discharged from hospital and will continue his rehabilitation under the care of our medical team. #EFC @aftgomes 💙 pic.twitter.com/C7stlFguTo