إيفرا يسخر من باريس: أطفال مانشستر يونايتد أخرجوكم من دوري الأبطال

علق أيضاً على الشكوى التي تقدم بها النادي الفرنسي ضده

عاد باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد للسخرية مرة أخرى من باريس سان جيرمان، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

يونايتد أخرج باريس من دور الـ16 للأبطال، بعد الفوز على أرضه ووسط جماهيره 3/1 في مباراة العودة من مرحلة خروج المغلوب..

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الشياطين الحمر اقتنصوا الفوز رغم معاناتهم من إصابات عديدة، ودخول اللقاء ببعض اللاعبين من أكاديمية النادي.

وقال إيفرا في فيديو نشره بمواقع التواصل الاجتماعي:"لعبنا بالفريق الرابع وانتصرنا عليكم".

وأضاف:"خضنا اللقاء بمجموعة من الأطفال، بعضهم كان يقوم بتنظيف حذائي، وفي باريس فرشوا لهم السجادة الحمراء".

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سخرية إيفرا من باريس لم تكن الأولى، حيث تهكم على النادي الفرنسي عقب الخروج بشكل مباشر، ليقوم بتقديم شكوى ضده للإتحاد الأوروبي.

وعلق صاحب الـ37 عاماً على تلك الشكوي:"الناس يقولون لي ماذا لديك لتغامر به؟ لا أعلم ربما يقومون بتغيير الكود في هاتفي حتى لا يعمل".

جدير بالذكر أن إيفرا لا يلعب لأي نادي منذ صيف عام 2018 بعد رحيله عن صفوف وست هام.