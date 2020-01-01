إيفرا لجماهير مانشستر يونايتد: أحضروا "بلايستيشن" واشتروا سانشو وميسي

الوضع في مانشستر يونايتد يصل إلى قمة البؤس على ما يبدو

تحدث نجم نادي مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق باتريس إيفرا حول الفشل الإداري الذي تعيشه إدارة الشياطين الحمر في الوقت الحالي وما حدث في الميركاتو الصيفي كمثال.

وكان مانشستر يونايتد قد استهدف التعاقد مع سانشو ثم فشل وحاول أن يستبدله بدوجلاس كوستا أو عثمان ديمبيلي ولكنه فشل في كل هذه الخيارات.

وحول ذلك، قال باتريس إيفرا إنه ينصح جماهير مانشستر يونايتد بشراء جهاز بلايستيشن وأن يجلبوا بأنفسهم سانشو إلى الشياطين الحمر، ولا مانع من جلب ميسي معه كذلك.

المزيد من الفرق

وأضاف: "الوضع وصل إلى حد كارثي للغاية، لا أريد أن أعلق على أي شيء مما يحدث داخل النادي في الوقت الحالي نظرًا لأنني لا أمتلك كلمات مناسبة للتعليق"

وتابع: "لا يوجد أي لاعب في مانشستر يونايتد يستحق اللعب للفريق، هذه حقيقة، والوضع بات محرجًا للغاية داخل فريق بهذا الحجم الكبير"

وأردف: "الوضع محرج جدًا أن تفشل في التعاقد مع سانشو الذي كان يعد هدفًا رئيسيًا للنادي في سوق الانتقالات الصيفية، لا حاجة لجلب 7 لاعبين في الصيف ولكن على الأقل تعاقد مع هدفك الرئيسي"

وأكمل: "لقد أصبح كل فريق يواجه مانشستر يونايتد يبدو وكأنه ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ. لا أريد أن أضحك الآن، أنا غاضب حقًا وأشعر بالحزن"

مانشستر يونايتد بصدد الإعلان عن صفقتين ضخمتين اليوم

يذكر أن مانشستر يونايتد قد ضم دوني فان دي بيك من أياكس ويرتبط في الوقت الحالي بحسم صفقتي أليكس تيليس وإدينسون كافاني قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.