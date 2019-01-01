إيفرا عن رونالدو: نشكر الله على منحنا هذا الرجل

البرتغالي يواصل قيادة يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نشر المدافع الفرنسي باتريس إيفرا، نص محادثاته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بخمسة أيام.

ونجح رونالدو في قيادة يوفنتوس الإيطالي لقلب الأوضاع وتحقيق الريمونتادا في الإياب بالفوز بثلاثية نظيفة من توقيعه، رغم الخسارة ذهاباً بهدفين دون رد.

وسبق لرونالدو أن تزامل مع إيفرا في مانشستر يونايتد وحققا سوياً لقب دوري أبطال أوروبا 2008 أمام تشيلسي.

أنت زيدان 👨‍🏫



تمتلك 500 مليون يورو في الميركاتو القادم، وهذه قيمة التعاقد مع كل لاعب 🔻

فمن ستجلبه إلى ريال مدريد؟🤔 pic.twitter.com/MrDfrsSvWU — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

الفرنسي الذي كانت تجربته الأخيرة مع وست هام نشر المحادثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "وراء الكواليس، هذه رسائل بيني وبين رونالدو قبل 5 أيام من العودة الضخمة، هذا يظهر الثقة والغضب والتصميم من أفضل لاعب في العالم، لابد من أن نحمد لله لمنحنا هذا الرجل اللطيف واللاعب الذي لا يصدق".

وواصل: "كل مناسبة كبيرة بضغط كبير أخي يثبت أنه دائما الرجل؟؟ من فضلك لا تشعر بالغيرة، أريد فقط مشاركاتها وإذا كنت لا توافق، فأنا لا استطيع فعل شيء من أجلك، استمتع بحياتك وعليك أن تدرك ببساطة أنه من الأفضل، ولا تحاول أن تحصل على رقمه".

وجاء في نص المحادثة والتي جاءت في الصورة المرفقة، برسالة أنه يعول على رونالدو في التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال، ليرد عليه رونالدو بأنه سيتم سحقهم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف وحيد بدور المجموعات بقميص السيدة العجوز.