إيفرا عن رونالدو: نشكر الله على منحنا هذا الرجل
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
نشر المدافع الفرنسي باتريس إيفرا، نص محادثاته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بخمسة أيام.
ونجح رونالدو في قيادة يوفنتوس الإيطالي لقلب الأوضاع وتحقيق الريمونتادا في الإياب بالفوز بثلاثية نظيفة من توقيعه، رغم الخسارة ذهاباً بهدفين دون رد.
وسبق لرونالدو أن تزامل مع إيفرا في مانشستر يونايتد وحققا سوياً لقب دوري أبطال أوروبا 2008 أمام تشيلسي.
أنت زيدان 👨🏫— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019
تمتلك 500 مليون يورو في الميركاتو القادم، وهذه قيمة التعاقد مع كل لاعب 🔻
فمن ستجلبه إلى ريال مدريد؟🤔 pic.twitter.com/MrDfrsSvWU
الفرنسي الذي كانت تجربته الأخيرة مع وست هام نشر المحادثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "وراء الكواليس، هذه رسائل بيني وبين رونالدو قبل 5 أيام من العودة الضخمة، هذا يظهر الثقة والغضب والتصميم من أفضل لاعب في العالم، لابد من أن نحمد لله لمنحنا هذا الرجل اللطيف واللاعب الذي لا يصدق".
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وواصل: "كل مناسبة كبيرة بضغط كبير أخي يثبت أنه دائما الرجل؟؟ من فضلك لا تشعر بالغيرة، أريد فقط مشاركاتها وإذا كنت لا توافق، فأنا لا استطيع فعل شيء من أجلك، استمتع بحياتك وعليك أن تدرك ببساطة أنه من الأفضل، ولا تحاول أن تحصل على رقمه".
Behind the scenes... these are messages between me and @cristiano 5 days before the massive comeback!!! This just shows you the confidence, the anger, the determination from the best player in the world 🌎 we should thank cricri mummy and daddy and of course god 🙏🏼for giving to us that nice man and unbelievable player. Every big occasion with big pressure my brother always proves he is the man !!! Soo please don’t be jealous I just wanna share and if you don’t agree I can’t do anything for you ...enjoy your life but you have to recognise he is simply the best of the best and don’t try to tap the screen for his number 😂😂😂 #ilovethisgame #positive4evra @juventus #finoalafine #world #bestplayer
وجاء في نص المحادثة والتي جاءت في الصورة المرفقة، برسالة أنه يعول على رونالدو في التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال، ليرد عليه رونالدو بأنه سيتم سحقهم.
ورفع رونالدو رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف وحيد بدور المجموعات بقميص السيدة العجوز.