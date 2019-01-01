إيفان ليكو: تواصلت مع زلاتكو قبل تدريب العين وهدفي تحقيق أفضل الإنجازات

مدرب العين الإماراتي الجديد يتحدث عن أهدافه مع الزعيم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى المدرب الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني الجديد لفريق نادي العين الإماراتي، إعجابه بمنشآت الزعيم، وأن هدفه هو تحقيق أفضل الإنجازات.

العين أعلن مساء أمس السبت، عن التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، ليقود الفريق خلفًا للمدرب الإسباني المقال خوان كارلوس جاريدو.

وقال ليكو خلال تصريحات للموقع الرسمي للعين: "تملكني إحساس رائع منذ بداية المفاوضات مع العين، إذ سبق وأن تحدثت مع أصدقائي الذين لديهم معرفة جيدة بالمنطقة وكرة القدم الإماراتية على وجه الخصوص، وأكدوا لي بأن العين يعتبر أحد أبرز الأندية على المستويين الإقليمي والقاري، الأمر الذي شعرت به خلال التواصل مع إدارة النادي، ما عزز من رغبتي وحوافزي وحماسي في إكمال إجراءات التعاقد".

المدرب الكرواتي تابع: "ما كان يهمني خلال فترة المفاوضات يتمثل في العقلية المتفتحة والتعامل الاحترافي والصدق والجدية من قبل إدارة النادي خلال قنوات الاتصال المباشر، الأمر الذي لمسته في العين خلال مرحلة المفاوضات ومنذ يوم أمس بدأنا فعلياً العمل على مشروعنا بجدية كبيرة لإعداد فريق قوي يمتلك المقدرة على تحقيق البطولات محلياً وخارجياً".

إيفان ليكو أردف: "بعد أن أمضيت موسمين ناجحين مع نادي بروج كلوب البلجيكي، شعرت بالفخر والاعتزاز لما حققناه هناك، كنت أبحث فعلياً عن نادٍ لديه أهداف كبيرة ولا سقف لطموحاته، الأمر الذي وجدته في العين الفريق الذي يطمح للفوز في جميع المباريات واعتلاء منصات التتويج وحصد كل الألقاب ولن أدخر جهداً في العمل على تحويل طموحاتنا ورغباتنا إلى واقع ملموس مع اللاعبين والإدارة والجماهير بمنطق روح الفريق الواحد".

أعرب عن إعجابه بمنشآت النادي..

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شاهدت أكثر من خمس مباريات وكونت فكرة جيدة عن قدرات اللاعبين



التفاصيل👈https://t.co/0HPS3gPkQJ#نادي_العين pic.twitter.com/1KO3Rh3NiL — FC (@alainfcae) June 2, 2019

واستطرد قائلًا: "شاهدت أكثر من خمس مباريات لفريق العين في الموسم المنقضي، وكونت من خلالها فكرة جيدة عن جودة ومهارات لاعبي الفريق، لتحديد المستوى الذي أرغب في الوصول إليه بناءً على قدراتهم من أجانب ومواطنين والأمر الأهم هو العمل على تسخير إمكانيات الجميع بالصورة المطلوبة وخلق عقلية الفوز لتحقيق طموحاتنا المرجوة".

وكشف ليكو عن تواصله مع مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش قبل الموافقة على عرض العين، حيث قال: "بالتأكيد تواصلت مع المدرب زلاتكو وقد أظهر تقديراً عالياً وأشاد كثيراً بالنادي الكبير الأمر الذي عزز من رغبتي في إنهاء إجراءات التعاقد ودخول التحدي الجديد مع “الزعيم” كما ذكرت لكم".

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إيفان ليكو اختتم تصريحاته موجهًا رسالة إلى جماهير العين، حيث قال: "أعدهم بأننا منذ اليوم الأول كجهاز فني ولاعبين سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتقديم الأداء المشرف وتحقيق النتائج القوية وإظهار شخصية العين الحقيقية في جميع المباريات مع الاحترام لطموحات منافسينا محلياً وخارجياً".

ويستعد العين للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين، ليتم تغيير الجهاز الفني بالتعاقد مع ليكو بدلًا من جاريدو.