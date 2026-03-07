من رونالدو ونجم الهلال إلى إيفان توني .. رسالة إلى لجنة الانضباط: العقوبة وحدها لا تكفي!

خرج علينا الهدّاف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، باحتفال أثار الكثير من الجدل، خلال مشاركته في مباراة الديربي أمام الاتحاد، في واقعة يُمكن وصفها بغير رياضية تستوجب رؤية من لجنة الانضباط.

ورغم أن رقصته بعد لقطة الهدف في مرمى الاتحاد، تشبه نظيرتها التي أداها البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أمام بنفيكا، كما أشرت بالأمس، من حيث التوجه إلى راية الركنية، والاحتفال عندها، إلا أنه يمكن وصف ما فعله توني بأنه أكثر "فجاجة" مما صنعه النجم البرازيلي، في واقعة تتجه لكونها مشينة أكثر من مجرد استفزاز لجماهير الخصم.

ولا يزال توني يواصل إثارة الجدل، للمرة الثانية تواليًا، بين لقطته مع جمال حركاس، لاعب ضمك، التي أشار إليها الحكم عبد الله القحطاني، بأنها تستحق الطرد، إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق لم تصدر فيها قرارًا رسميًا، ثم احتفاله في مباراة الاتحاد، الذي يستحق العقوبة أيضًا، كما ذكر المستشار القانوني، أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط سابقًا، لصحيفة "الرياضية"، بأن ما فعله توني يعد ضمن الإشارات البذيئة التي تستحق أن تنطبق عليها المادة 48 فقرة "2.1"، بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، أو الإيقاف مباراة، في حالة السلوك غير الرياضي.

ورغم أن إيفان توني حاول تبرير اللقطة، بأنه احتفاله بتلك الطريقة هو من اختيار نجله، بأن يقوم ببعض الرقصات المضحكة، وهنا يأتي السؤال "هل أداء توني لذلك التصرف هو يراه مجرد احتفال كوميديًا، لا ينافي الأخطاء؟".

رسالة إلى لجنة الانضباط

ما سأقوله هو مجرد رأي شخصي، ولكن هل آن الأوان لتعديل اللائحة وتشديد العقوبة على "التصرفات المشينة"، التي تسيء إلى أخلاقيات المجتمع، لاسيما وأن ما فعله إيفان توني جاء في ظل أجواء الشهر الفضيل، وعلى مرأى ومسمع أمام الملايين.

وطبقًا لمبدأ "من آمن العقوبة أساء الأدب"، فإن الملاعب السعودية شهدت الكثير من تلك التصرفات، من خلال النجوم الأجانب، الذين قدموا منذ موسم الميركاتو التاريخي في 2023، أبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن وجه حركة مشينة إلى جماهير الشباب، في فبراير 2024.

العلة القانونية وقتها أن لقطة رونالدو لجماهير الشباب لم يتم بثها عبر الناقل الرسمي، وإنما احتاج الأمر إلى شكوى رسمية من الليث، حتى يتم إصدار عقوبة بحق قائد النصر، والنتيجة: إيقاف رونالدو مباراة رسمية واحدة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع إلزامه بدفع 20 ألف ريال لصالح الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

أضف إلى ذلك، واقعة سابقة رُصدت في مباراة الاتحاد والهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تم رصد قيام مالكوم أوليفيرا، بتوجيه إشارة بذيئة إلى الجماهير الاتحادية، وما تبعه من تقديم العميد لشكوى رسمية ضد البرازيلي، إلا أنه لم يتم إصدار أي عقوبة.

الآن، تم تفنيد حجة اللقطة لم تنقل عبر الناقل الرسمي، حيث أن القناة رصدت ما فعله إيفان توني أثناء احتفاله بالهدف، الأمر الذي يجعل عقوبته محل وجوب، لا علاقة له بالحديث عن التنافس بين الأندية، على لقب دوري روشن السعودي، خاصة في ظل الصراع الكبير بين الأهلي والنصر والهلال، على الصدارة.

ويجب ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب أيضًا توعية اللاعبين الأجانب، بالحدود الأخلاقية حول تلك الاحتفالات، التي لا تليق بأخلاقيات المجتمع، خاصة وأنهم قدوة للأطفال العاشقين لكرة القدم، ومرور مثل تلك التصرفات دون قرار رادع، بمثابة فتح الباب أمام انتشار تلك الظاهرة في الملاعب السعودية.