بيريشيتش بعد الـ30: نقدكم وقودًا لي

الكرواتي عاش أيامًا متخبطة في الأسبوع الأخير من يناير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رد الكرواتي إيفان بيريشيتش على رسائل عيد ميلاده الثلاثين، والذي أتمه أمس، عبر رسالة من على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان نادي إنتر قد هنئ اللاعب بعيد ميلاده أمس عبر حسابات النادي الإيطالي، ليتلقي بعضًا من المدح وآخر من الانتقادات.

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وأثار الكرواتي الجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي، عندما قدم طلباً لإدارة النيراتزوري للرحيل عن صفوف الفريق، إلا أن رحيله فشل بسبب عدم وجود عرض قوي.

وكان نادي إنتر قد أكد عبر مديره التنفيذي أنه لم يحصل على عرض مناسب، كما رفض فكرة مبادلة الألماني مسعود أوزيل بالكرواتي.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يقولون أن الوصول إلى الـ30 هو الفترة الذهبية، أسير لتلك المرحلة في حياتي".

وتابع: "أشكركم بصدق، على أمنيات عيد ميلادي الإيجابية، شكراً على الثناء وكذلك شكرًا على النقد، كلاهما وقودي".

وخاض وصيف كأس العالم الأخيرة، 25 مباراة بقميص النيراتزوري، سجل 3 وصنع هدفين.