إيفانوفيتش: تشيلسي يحتاج إلى عودة أبراموفيتش

أبدى برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي السابق اعتقاده بحاجة النادي إلى عودة مالكه رومان أبراموفيتش، الذي لم يتمكن من دخول إنجلترا منذ فترة بسبب مشاكل مع الحكومة بشأن إقامته.

وقال إيفانوفيتش لاعب زينيت الروسي حالياً في تصريحاته لفور فور تو:"النادي لم يقدم موسماً مثالياً العام الماضي، ولكنه في النهاية أنهى في المركز الثالث".

وأضاف:"تشيلسي يحتاج لعودة رومان أبراموفيتش. هذا هو أهم شيء للجماهير الآن، نريد رؤيته في ستامفورد بريدج، حينها سيصبح تشيلسي ضمن أفضل فرق أوروبا مرة أخرى".

وأوضح:"لقد كان واحد من أهم الأشخاص في مسيرتي وأنا أقدر كل شيء فعله لأجلي. كلما كنت أمر بوقت صعب في تشيلسي كان يثق بي دائماً، أنا مدين له بالكثير".

وكان إيفانوفيتش -35 عاماً- قد لعب قرابة 400 مباراة بقميص البلوز في جميع المسابقات، منها أكثر من 250 في البريميرليج.

يذكر أن الصربي فاز مع تشيلسي بـ3 ألقاب للبريميرليج، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا عام 2012.