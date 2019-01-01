كوالياريلا يقود هجوم إيطاليا أمام فنلندا

المدرب كافأ هداف السيري آ على تألقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كافأ روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا هداف الدوري الإيطالي "فابيو كوالياريلا" ووجه له الدعوة للانضمام للآدزوري لخوض مباراتي تصفيات يورو 2020 أمام فنلندا وليختنشتاين.

وأعلن مانشيني قائمة مكونة من 29 اسمًا لخوض مباراتي افتتاح تصفيات يورو 2020، وقد تجاهل تألق ماريو بالوتيلي مع مارسيليا منذ انضم إليه في يناير الماضي.

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، من المتوقع أن يقود صاحب الـ36 عامًا هجوم الآدزوري في المباراة الأولى ضد فنلندا في 23 مارس القادم، وبجانبه الثنائي فيديريكو بيرنارديسكي وإنريكو كييزا.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع لإيطاليا أمام فنلندا: دوناروما، سبيناتزولا، بونوتشي، كيليني، بيراجي، باريلا، جورجينيو، فيراتي، كييزا، كوالياريلا، بيرنادريسكي.

يُذكر أن مهاجم سامبدوريا يتصدر قائمة هدافي السيري آ برصيد 20 هدفًا، وينافسه ويُطارده الثنائي كريستيانو رونالدو وكريشتوف بيونتيك ويمتلك كل منهما 19 هدفًا.