إيطاليا لا تُقهر .. تعادل سويسرا يكتب تاريخًا جديدًا للأتزوري!

رقم قياسي لكتيبة روبرتو مانشيني

حققت إيطاليا إنجازًا كبيرًا بعد تعادله مع سويسرا ليمتلك أطول سلسلة لا هزيمة لمنتخب في تاريخ كرة القدم.

ولم تعرف كتيبة المدرب روبيرتو مانشيني الخسارة في 36 مباراة على التوالي ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم البرازيل بين 1993 و1996 وإسبانيا بين 2007 حتى 2009.

وتعادل منتخب إيطاليا سلبيًا مع سويسرا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

سلسلة اللا هزيمة الإيطالية

بدأت سلسلة الأتزوري بعد الخسارة بهدف نظيف أمام البرتغال في 10 سبتمبر 2018 وذلك بالتعادل أمام أوكرانيا بهدف لمثله في اللقاء التالي.

وخلال التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وفي مجموعة ضمت اليونان وفنلندا والبوسنة، لم يتذوق المنتخب الإيطالي طعم الهزيمة، وكذلك في بطولة دوري الأمم الأوروبية رغم التواجد مع بولندا وهولندا وكذلك البوسنة.

وتابع الجميع فوز الطليان ببطولة يورو 2020 دون أي خسارة، إذ حقق الاتزوري الفوز في جميع مباريات دور المجموعات وكذلك أمام النمسا في ثمن النهائي وبلجيكا في ربع النهائي وانتصر على إسبانيا ثم إنجلترا بضربات الجزاء.

ورغم الرقم القياسي، لكن روبيرتو مانشيني ظهر قلقًا في المؤتمر التالي للمباراة وطلب بتحسين الأداء وذلك بعد تعادل الفريق في 4 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في جميع المسابقات.

رقم سلبي لجورجينيو

ورغم الرقم القياسي الخاص بمنتخب إيطاليا لكن جورجينيو شهد إهدار أول ركلة جزاء له في مسيرته الدولية خلال الـ90 دقيقة.

ونجح يان سومر في حرمان نجم تشيلسي وأفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي من تسجيل هدف فوز إيطاليا من علامة الجزاء.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يهدر فيها جورجينيو ركلة جزاء بعد نهائي يورو 2020 أمام إنجلترا.

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