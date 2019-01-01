إيطاليا تفقد لاعبين جدد قبل لقاء ليشتينشتاين بتصفيات يورو 2020

خمس لاعبين تعرضوا للإصابة في التوقف الدولي الحالي بإيطاليا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خرج الثنائي، كريستيانو بتشيني، وستيفان الشعراوي، من قائمة المنتخب الإيطالي، بسبب الإصابة قبل لقاء ليتشينشتاين ضمن تصفيات يورو 2020.

وشارك بيتشيني في لقاء فنلندا أمس، والذي انتهى بفوز الأتزوري بهدفين دون رد.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره ليشتينشتاين، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إينو تارديني معقل بارما.

وأعلن الاتحاد الإيطالي، خروج لاعبيه من قائمة المنتخب، وعودتهم لأنديتهم من أجل مزيد الفحوصات.

ولم يلعب الشعراوي في مواجهة الأمس، بسبب إصابة في الركبة، فيما عاد بيتشيني بعد خوضه اللقاء الأول بقميص إيطاليا ليعود لفالنسيا الإسباني.

وكان لورينيزو إينسيني، وأليساندرو فلورينيزي، فدريكيو كييزا، قد خرجوا من معسكر المنتخب بسبب إصابات عضلية.

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(📸: @Pirlo_official ) pic.twitter.com/LEIUJUFbOo — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وتفوقت إيطاليا أمس، بفضل ثنائية نيكولو باريلا، ومويس كين، في أول تصفيات يورو 2020.