إيطاليا تفقد لاعبين جدد قبل لقاء ليشتينشتاين بتصفيات يورو 2020
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
خرج الثنائي، كريستيانو بتشيني، وستيفان الشعراوي، من قائمة المنتخب الإيطالي، بسبب الإصابة قبل لقاء ليتشينشتاين ضمن تصفيات يورو 2020.
وشارك بيتشيني في لقاء فنلندا أمس، والذي انتهى بفوز الأتزوري بهدفين دون رد.
وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره ليشتينشتاين، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إينو تارديني معقل بارما.
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وأعلن الاتحاد الإيطالي، خروج لاعبيه من قائمة المنتخب، وعودتهم لأنديتهم من أجل مزيد الفحوصات.
The #Azzurri beat Finland 2-0 thanks to goals from two young talents with the result sending them top of Group J.— Italy (@azzurri) March 23, 2019
🇮🇹🇫🇮 #ItalyFinland 2️⃣-0️⃣
⚽️ #Barella 7’, #Kean 74’
🏟 Stadio #Friuli - #Udine#ItaFin #VivoAzzurro pic.twitter.com/0MU0bBpjG4
ولم يلعب الشعراوي في مواجهة الأمس، بسبب إصابة في الركبة، فيما عاد بيتشيني بعد خوضه اللقاء الأول بقميص إيطاليا ليعود لفالنسيا الإسباني.
وكان لورينيزو إينسيني، وأليساندرو فلورينيزي، فدريكيو كييزا، قد خرجوا من معسكر المنتخب بسبب إصابات عضلية.
أساطير ميلان على طريقة الصورة الشهيرة لفرقة البيتلز في مدينة ليفربول 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019
(📸: @Pirlo_official ) pic.twitter.com/LEIUJUFbOo
وتفوقت إيطاليا أمس، بفضل ثنائية نيكولو باريلا، ومويس كين، في أول تصفيات يورو 2020.