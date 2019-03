إيطاليا تفقد لاعبين جدد قبل لقاء ليشتينشتاين بتصفيات يورو 2020

خرج الثنائي، كريستيانو بتشيني، وستيفان الشعراوي، من قائمة المنتخب الإيطالي، بسبب الإصابة قبل لقاء ليتشينشتاين ضمن تصفيات يورو 2020.

وشارك بيتشيني في لقاء فنلندا أمس، والذي انتهى بفوز الأتزوري بهدفين دون رد.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره ليشتينشتاين، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إينو تارديني معقل بارما.

وأعلن الاتحاد الإيطالي، خروج لاعبيه من قائمة المنتخب، وعودتهم لأنديتهم من أجل مزيد الفحوصات.

The #Azzurri beat Finland 2-0 thanks to goals from two young talents with the result sending them top of Group J.



🇮🇹🇫🇮 #ItalyFinland 2️⃣-0️⃣

⚽️ #Barella 7’, #Kean 74’

🏟 Stadio #Friuli - #Udine#ItaFin #VivoAzzurro pic.twitter.com/0MU0bBpjG4