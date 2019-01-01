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إيطاليا تفقد لاعبين جدد قبل لقاء ليشتينشتاين بتصفيات يورو 2020

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Getty Images
خمس لاعبين تعرضوا للإصابة في التوقف الدولي الحالي بإيطاليا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

خرج الثنائي، كريستيانو بتشيني، وستيفان الشعراوي، من قائمة المنتخب الإيطالي، بسبب الإصابة قبل لقاء ليتشينشتاين ضمن تصفيات يورو 2020.

وشارك بيتشيني في لقاء فنلندا أمس، والذي انتهى بفوز الأتزوري بهدفين دون رد.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره ليشتينشتاين، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إينو تارديني معقل بارما.

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وأعلن الاتحاد الإيطالي، خروج لاعبيه من قائمة المنتخب، وعودتهم لأنديتهم من أجل مزيد الفحوصات.

ولم يلعب الشعراوي في مواجهة الأمس، بسبب إصابة في الركبة، فيما عاد بيتشيني بعد خوضه اللقاء الأول بقميص إيطاليا ليعود لفالنسيا الإسباني.

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وكان لورينيزو إينسيني، وأليساندرو فلورينيزي، فدريكيو كييزا، قد خرجوا من معسكر المنتخب بسبب إصابات عضلية.

وتفوقت إيطاليا أمس، بفضل ثنائية نيكولو باريلا، ومويس كين، في أول تصفيات يورو 2020.

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