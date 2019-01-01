إيطاليا تطمح لاستمرار إنجازها التاريخي في تصفيات اليورو

الأزوري يتمتع بسلسلة كبيرة من اللاهزيمة خلال التصفيات

يستعد المنتخب الإيطالي للحفاظ على رقمه التاريخي، عندما يلتقي فنلندا يوم السبت القادم بتصفيات يورو 2020.

إيطاليا تتمتع بإنجاز مميز في تصفيات البطولة، حيث لم تتعرض لأي هزيمة لمدة 13 عاماً.

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آخر هزيمة تلقاها الأزوري كانت في سبتمبر 2006، عندما خسر أمام نظيره الفرنسي 3/1.

ومنذ تلك المباراة لعبت إيطاليا 30 مباراة كاملة بدون الخسارة في أي منها.

ونجحت أيضاً في التأهل لـ3 بطولات خلال تلك الفترة بأعوام 2016، يورو 2012 ويورو 2008.

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إيطاليا فازت في 24 مباراة وتعادلت 6 مرات، سجلت خلالهم 56 هدف وتلقت شباكها 14.

ويطمح المدرب روبرتو مانشيني في الاستمرار بهذا النجاح، والتأهل لليورو القادم، من أجل نسيان مرارة عدم التأهل لكأس العالم الصيف الماضي.