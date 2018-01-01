إيسكو يرى نفسه خارج ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى

إيسكو محبط بخصوص وضعه في ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يشعر فرانشيسكو إيسكو أنه خارج حسابات المدرب سانتياجو سولاري خلال الفترة الحالية، حيث بدا يفقد الأمل في المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان المدرب سولاري قد تولى قيادة الفريق الملكي منتصف نوفمبر الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي من منصبه على خلفية الهزيمة الكارثية أمام الغريم التقليدي برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويشعر إيسكو بالتجاهل من قبل المدرب سولاري، حيث أنه لم يشارك مع الفريق بشكل أساسي منذ بدء حقبة المدرب الأرجنتيني سوى في مباراة واحدة.

وعلى مستوى المباريات التي دخل فيها إيسكو كبديل لم تكن كثيرة أيضًا، وهو ما جعل إيسكو يرى نفسه خارج ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى.

وفي الآونة الأخيرة تحدثت عدة مصادر صحفية حول الرحيل المحتمل لإيسكو عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث أنه على ما يبدو لن يلعب خلال هذا الموسم وفقًا لما يراه سولاري.

يذكر أن العديد من المصادر الصحفية قد تحدثت حول نية يوفنتوس التعاقد مع إيسكو، كما تحدثت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن عرض من قبل يوفنتوس بالحصول على إيسكو مقابل الاستغناء عن سامي خضيرة وميراليم بيانيتش.